Dormitul unui numar inconsecvent de ore in fiecare noapte si adormirea la ore diferite pot creste riscul de a dezvolta ateroscleroza in randul adultilor peste 45 de ani, in comparatie cu persoanele cu obiceiuri de somn consistente, potrivit unei noi cercetari publicate astazi in Journal of the American Heart Association. ... citeste toata stirea