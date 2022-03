Proiect de aproape cinci milioane de lei pentru romii din Pecica (FOTO)

Orasul Pecica anunta demararea proiectului "Cresterea incluziunii si abilitarii romilor in orasul Pecica", derulat in cadrul Programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor".Promotorul de proiect este Orasul Pecica, in colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad si Asociatia Culturala a Minoritatilor din Pecica. Valoarea totala a proiectului este de 4.853.595,68 lei.Obiectivul general urmarit in cadrul proiectului este ... citeste toata stirea