In acest an, Colegiul National "Elena Ghiba Birta" este beneficiarul unui proiect de mobilitate cu titlul MOVE IT-Steps towards a European career in IT. Proiectul are o perioada de implementare de 15 luni, grantul total aprobat fiind de 70 368,00 EUR si este finantat din fonduri UE prin programul Erasmus Plus, Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii/VET(Actiunea cheie 1).Proiectul cu numarul 2023-1-RO01-KA121-VET-000130088 este primul proiect din cadrul acreditarii obtinute de scoala ... citeste toata stirea