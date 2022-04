Proiect european de 1,5 milioane de euro finalizat la Socodor; vezi ce investitii s-au facut

La Socodor, s-a incheiat astazi implementarea unui proiect in valoare totala de aprox. 1,5 milioane de euro, finantat in cadrul Programului Interreg V Romania-Ungaria. Astfel, in comuna aradeana au fost realizati noua kilometri de piste pentru biciclete, amenajate sapte statii de autobuz iluminate si supravegheate video, dotate cu suporturi pentru biciclete si a fost achizitionat un utilaj pentru curatarea pistelor. De asemenea, a fost infiintat un serviciu de inchiriere a bicicletelor, care a ... citeste toata stirea