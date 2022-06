PROIECT - PILOT IN JUDEEsUL ARAD - "ADOPTA O FAMILIE!"

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, in parteneriat cu Consiliul Judetean Arad si 12 primarii din judet, au demarat astazi proiectul-pilot "Adopta o familie".Obiectivul initiativei il reprezinta identificarea si sprijinirea familiilor aflate in risc de marginalizare sociala, cu mai multi copii, cu scopul prevenirii institutionalizarii acestora, ca urmare a interventiei prompte si unitare a comunitatilor locale.Primele 12 primarii din judet cooptate in acest ... citeste toata stirea