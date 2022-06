Proiect romano-norvegian in Arad, pentru cresterea competentelor in domeniul energetic

Consiliul Judetean Arad, in parteneriat cu Comuna Buteni, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea din Ostfold (Norvegia) si Comuna Tomesti (jud. Timis), va accesa fonduri europene pentru dezvoltarea si cultivarea competentelor si abilitatilor personalului angajat in domeniul energetic. Demersul are loc in contextul in care in domeniul energetic, la nivel national Romania se confrunta cu o acuta lipsa de profesionisti."Cresterea numarului de profesionisti in domeniul energiei ... citeste toata stirea