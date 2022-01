Proiectele comunei Carand au fost prezentate la CJA

Strategia de dezvoltare a comunei Carand pentru anul 2022 a fost discutata astazi, la Consiliul Judetean Arad, de presedintele Iustin Cionca si primarul Gligor Costut."Este inceput de an, perioada in care se stabileste bugetul. In acest sens, am prezentat domnului presedinte Iustin Cionca planurile noastre de dezvoltare locala si am sustinut utilitatea acestora, deoarece in strategia pe anul 2022, se regasesc si doua proiecte importante, pentru care avem nevoie de sprijinul financiar al ... citeste toata stirea