Proiectele de dezvoltare a comunei Savarsin - discutate la CJA de presedintele Iustin Cionca si primarul Ioan Vodicean

Ioan Vodicean, primarul comunei Savarsin, s-a intalnit la sediul Consilului Judetean cu presedintele Iustin Cionca, pentru a discuta proiectele de dezvoltare a comunei."Avem o strategie de modernizare a comunei Savarsin, pe mai multe directii. Cofinantarea primita de la Consiliul Judetean Arad va fi folosita pentru amenajarea trotuarelor in comuna, extinderea retelei de canalizare si reabilitarea caminelor culturale in localitatile Temesesti si Valea Mare.Avem in curs de finalizare lucrarile ... citeste toata stirea