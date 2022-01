Proiectele de dezvoltare ale comunei Craiva discutate la Consiliul Judetean

Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, a avut o intalnire cu consilierii locali Cristian Pele si Ciprian Tranc, pentru a discuta proiectele de dezvoltare ale comunei Craiva pentru anul 2022. Comuna Craiva a solicitat in acest an sprijinul financiar al Consiliului Judetean Arad pentru infiintarea retelei de canalizare si statie de epurare in comuna, respectiv modernizarea unor strazi si a drumului DC 3 Stoinesti-Valani."Sustin proiectele locale ale comunei Craiva, pentru ca sunt ... citeste toata stirea