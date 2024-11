Proiectie Speciala TIMING // Caravana nationala de lansare

Comunicat de presaTiming, filmul regizat de timisoreanul Lucas Neagu, ajunge la Arad pe 9 noiembrie in cadrul caravanei nationaleEchipa filmului Timing, va fi prezenta la Arad, pe 9 noiembrie, pentru o proiectie speciala in cadrul caravanei nationale de lansare, de la ora 19:00 la Cinema City Arad.Caravana va ajunge in 12 orase din Romania si va culmina cu lansarea oficiala a filmului pe 15 noiembrie in cinematografele din intreaga tara.Timing a fost recent selectat la prestigiosul ... citește toată știrea