Proiectul de retehnologizare a CET asteapta rezultatul evaluarii, dupa ce a fost declarat eligibil

Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de astazi a Consiliului Local Municipal a vizat aprobarea acordarii in avans a ajutorului cu titlu de subventii pentru acoperirea diferentei de pret si tarif la energia termica livrata populatiei catre S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad. Este vorba despre suma de 10.985.000 lei, aferenta sezonului rece 2022-2023, care va fi folosita in vederea achitarii in avans a consumului de gaze naturale, avand in vedere ca furnizorii au ... citeste toata stirea