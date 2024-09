Proiectul "Teach Me to Help

Directia de Asistenta Sociala Arad, in calitate de coordonator al proiectului international "Teach Me to Help", a organizat vineri, 27.09.2024 in Sala "Regele Ferdinand" a Primariei Municipiului Arad, un eveniment de multiplicare in vederea diseminarii rezultatelor obtinute in cadrul proiectului si promovarii instrumentelor dezvoltate in randul profesionistilor din asistenta sociala.Evenimentul a inclus o sesiune de prezentare a Ghidului practic pentru asistentii sociali privind proiectarea si ... citește toată știrea