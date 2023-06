U.V.V.G Arad a demarat, in luna martie a acestui an, proiectul "Gradinita Verde 2023". Proiectul a avut ca scop implicarea copilasilor in procesul de plantare a copacilor/arbustilor ornamentali, indrumati de cadre ale universitatii, studenti de la specializarile Silvicultura si Biologie, Pedagogia invatamant scolar si prescolar, dar si de "baietii de la info".Proiectul, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean si pepiniera Landisa Plant din Arad, si-a dorit educarea celor mici cu ... citeste toata stirea