Promenada Inimilor 2023 - proiect comun al cluburilor Rotary Arad, Rotary Arad-Cetate, Rotary Curtici, Rotaract si Interact din judetul Arad.Astfel, sambata, 30 septembrie 2023, incepand cu ora 10:00, aradenii sunt invitati sa parcurga individual traseul amenajat in Arad care are o lungime de 2 km si incepe din dreptul pasarelei peste Mures de la Podul verde (pe partea de sus a falezei de pe Malul MuresEului), paE,naE la Hotelul Coandi.Sanatatea noastra este in mainile fiecaruia dintre noi ... citeste toata stirea