Propaganda rusa nu doarme. Fake news despre o mobilizare in Republica Moldova si Romania

Recunoscuti pentru canale mass media si social media care au ca scop manipularea informatiilor si transmiterea de stiri false, rusii nu dorm. Mai nou, au "aruncat pe piata" un fake news despre o posibila mobilizare in Republica Moldova si Romania pentru contracarearea atacurilor armatei ruse in Ucraina.Ministerul Apararii de la Chisinau a negat luni, 3 octombrie, informatiile aparute in presa din Rusia conform carora presedinta Maia Sandu ar planui o mobilizare militara in Republica Moldova. ... citeste toata stirea