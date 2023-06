Propolisul este o substanta naturala produsa de albine, folosita in tratamentele naturiste datorita multiplelor sale beneficii pentru sanatate. Acesta are proprietati antimicrobiene, antivirale, antiinflamatoare si antioxidante. Propolisul este utilizat in tratarea afectiunilor gastrointestinale, alergiilor, infectiilor, bolilor dermatologice, ginecologice, oncologice.In tratamentele oncologice, propolisul poate avea efecte benefice asupra celulelor canceroase, impiedicand replicarea si ... citeste toata stirea