Proprietarul masinii gasite in raul Mures, chemat sa dea declaratii

ARAD. Ultimul proprietar al masinii gasite luni, 20 iunie, in mijlocul raului Mures, in zona comunei Felnac, a fost identificat de politisti. Potrivit informatiilor noastre, este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Timis, oamenii legii luand legatura cu el. Proprietarul masinii a fost chemat sa dea declaratii, iar, din informatiilor noastre, acesta ar fi transmis politistilor ca masina pur si simplu a luat-o la vale, ajungand in rau. Se pare ca autoturismul se afla in apa ... citeste toata stirea