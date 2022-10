Protestele continua in Iran, dupa ce o tanara a fost ucisa de politisti - Zeci de oameni au murit

Protestele continua in Iran dupa ce Mahsa Amini, o tanara in varsta de 22 de ani a murit in conditii suspecte in spital dupa ce a fost arestata pentru ca nu si-a purtat corect hijabul si i se vedeau cateva suvite de par, lucru care este considerat nepotrivit conform codului vestimentar islamic obligatoriu al Iranului. Cel putin 41 de oameni au murit in urma altercatiilor.Protestele violente continua in Iran si sunt considerate cele mai grave din tara din ultimii ani. In ultimele doua saptamani ... citeste toata stirea