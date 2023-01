Provocarile fiscale ale anului 2023, un nou eveniment marca Sufrageria Aradeana

O prima intalnire din acest an sub bolta Sufrageriei Aradene, sub semnul unor provocari multiple date de o tema specifica (provocarile fiscale ale anului 2023), un invitat de calibru in persoana Conf Univ Dr Marius Boita si un auditoriu extrem de participativ si interesat.Ca de obicei la seratele noastre, prezentarea tematica a fost una interactiva, cu nenumarate intrebari si clarificari solicitate din public (si adesea chiar oferite din public). Interesul fata de o tema care ar putea aparea ... citeste toata stirea