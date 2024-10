Provocarile parintilor care muncesc in strainatate - Sondaj

Peste trei sferturi dintre parintii care muncesc in strainatate spun ca principala preocupare este mentinerea legaturii afective cu copiii ramasi in tara- Sondaj derulat in cadrul proiectului Ramai aproape de copilul tau, implementat de Organizatia Salvati Copiii, finantat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni -Bucuresti, 30 octombrie 2024: Putin peste trei sferturi (77,5%) dintre respondentii la sondajul realizat de Salvati Copiii in randul parintilor din strainatate ai caror ... citește toată știrea