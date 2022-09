PUTIN a dat semnalul anexarii ilegale a teritoriilor ocupate in razboiul din Ucraina - Vineri incep referendumuri false in 4 regiuni

Rusia grabeste alipirea mai multor zone din Ucraina, in conditiile in care a inceput si mobilizarea fortata a rusilor pentru razboi. Scopul este de a justifica invazia militara, dupa sapte luni de zile in care avansul Armatei Rosii a incetinit, iar teritoriile incep sa fie recucerite de fortele ucrainene. Timp de cinci zile, ocupantii rusi organizeaza referendumuri pentru aderarea la Federatia Rusa, la fel ca in 2014, cand Crimeea a fost alipita ilegal. Actiunea comandata de Kremlin in Ucraina ... citeste toata stirea