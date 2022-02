Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse sa intre in provinciile separatiste din estul Ucrainei, republicile Donetk si Lugansk. Rusia ocupa oficial parti din regiunea Donbas a Ucrainei. Convoaiele armatei au fost surprinse intrand in Ucraina. Intr-o declaratie facuta tarziu in noapte, presedintele Volodimir Zelenski afirma ca granitele internationale ale Ucrainei vor ramane neschimbate, indiferent de declaratiile Rusiei. Potrivit Statelor Unite, exista deja aproximativ 200.000 de soldati rusi in ... citeste toata stirea