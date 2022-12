R.M.N., cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, proiectat, din nou, la Arad

R.M.N., cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, va putea fi vazut intr-o noua proiectie la Cinema Arta din Arad, vineri, 16 decembrie 2022, incepand cu ora 19.Accesul la film va fi gratuit.Prima proiectie a filmului R.M.N. la Arad a avut loc in 22 iunie, la Cinematograful "Arta", in prezenta regizorului, Cristian Mungiu.R.M.N. spune o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman in fata realitatilor care il surprind, despre relatia cu celalalt si despre felul in ... citeste toata stirea