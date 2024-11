Radu Sinaci, solist violoncelist si sef de partida al Orchestrei de Camera Radio, se intoarce pe scena Filarmonicii cu prilejul unui concert dedicat Marii Uniri

Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Filarmonica Arad va invita la un concert simfonic extraordinar, un omagiu muzical adus celor care au contribuit la faurirea Marii Uniri. Evenimentul va avea loc joi, 28 noiembrie 2024, la ora 19:00, in sala Filarmonicii Arad."Anticipam in plan muzical marea sarbatoare nationala de la 1 decembrie, printr-un omagiu adus celor care au faurit Romania Mare, reamintindu-ne si acum, ca un ilustru aradean, Vasile Goldis, a stralucit in pleiada arhitectilor Marii ... citește toată știrea