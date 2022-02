Ramona Lile "Centrul Universitar Leoni, rezultatul unei bune colaborari"

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad impreuna cu compania Leoni Wiring Systems Arad a inaugurat ieri Centrul Universitar Leoni in cadrul Facultatii de Inginerie din cadrul UAV.Compania Leoni a predat ieri o parte din echipamentele din cadrul celor doua laboratoare de tehnologii neconventionale, urmand ca in perioada urmatoare sa fie aduse si celelalte utilaje."Acest centru realizat in cadrul Facultatii de Inginerie este rezultatul unei colaborari eficiente cu compania Leoni. Este unul dintre ... citeste toata stirea