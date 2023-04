Un eveniment creat pentru studenti, in cadrul proiectului CMCA "Oportunitatile unei cariere in IT pentru tinerii aradeni" a avut loc la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.Doua runde de intalniri intre angajatori si studentii de la Facultatea de Stiinte Exacte au creat posibilitatea tinerilor prezenti sa interactioneze cu companiile din domeniul IT, sa afle care sunt oportunitatile de angajare, conditiile de munca, asteptarile acestora.Au fost prezenti reprezentanti ai: Huff Romania, ... citeste toata stirea