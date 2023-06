Veste buna pentru fanii Batranei Doamne: tanarul Rares Pop, dorit si de alte grupari din Superliga, a semnat cu UTA un contract pe patru ani. Anuntul a fost facut astazi de reprezentantii clubului.Suntem bucurosi sa anuntam ca - dupa un an in care a devenit certitudine in tricoul echipei UTA - Rares Pop s-a legat si mai strans de "Batrana Domana" a fotbalului romanesc. Pustiul care a intrat rapid in inimile publicului aradean a semnat un nou contract cu UTA, care se intinde pana in vara anului ... citeste toata stirea