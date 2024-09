Rares Pop - eroul Rapidului in meciul de aseara

Rares Pop a fost eroul Rapidului in partida de aseara, cu Unirea Slobozia, castigata de giulesteni cu 2-1. Asta, in conditiile in care fostul jucator al UTA-ei a marcat cele doua goluri ale feroviarilor."A fost un efort de echipa. Echipa a muncit. Am dat totul pe teren si in final am reusit sa obtinem cele trei puncte. E oarecum rodul muncii mele de pana acum, sper sa o tin tot asa si sa-mi ajut echipa in continuare. Cu siguranta orice jucator care incepe din primul minut se bucura de ... citește toată știrea