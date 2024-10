Rasturnare de situatie: apar primii suspecti in cazul atentatului cu bomba de la Arad

Dupa ani intregi in care anchetatorii au parut ca bat pasul pe loc, politistii au facut in aceasta dimineata sapte perchezitii domiciliare, in dosarul asasinatului cu bomba de acum trei ani, de la Arad, in care victima a fost milionarul Ioan Crisan. Patru persoane sunt vizate de aceste perchezitii, una dintre ele fiind fiica lui Ioan Crisan, potrivit unor surse Antena 3 CNN.Alaturi de fiica omului de afaceri, Politia mai suspecteaza trei barbati, unul dintre ei ar fi confectionat explozibilul ... citește toată știrea