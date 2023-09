A doua noapte de actiuni de amploare s-a desfasurat in judetul nostru, in zonele urbane si rurale, la orele diminetii, duminica, precum si in intervalul orar 22:00-04:00. Activitatile s-au derulat impreuna cu politisti T.F. si jandarmii aradeni.Concomitent, in doua parti ale zilei, politistii Serviciului Rutier au coordonat o actiune de amploare, pentru reducerea riscului rutier si prevenirea accidentelor rutiere cu consecinte grave.Bilantul activitatilor din ziua de 9 septembrie a.c. si ... citeste toata stirea