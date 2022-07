Razie in randul transportatorilor de persoane

In ziua de ieri, 4 iulie 2022, in intervalul orar 6.00-9.00 si 18-21, politistii rutieri au desfasurat o actiune pe linie de politie rutiera, in municipiul si judetul Arad, pentru cresterea gradului de siguranta in trafic, actionand asupra conducatorilor auto care efectueaza transport public de persoane.Astfel, politistii au actionat la intrarile/iesirile din municipiul Arad, dar si in interiorul localitatii, unde au fost identificate zonele pretabile de manifestare a comportamentului agresiv ... citeste toata stirea