Razie in zona Boul Rosu-Raczfertaly. Vezi cate autovehicule au fost verificate (FOTO)

Politistii municipiului, impreuna cu efective ale I.J.J. Arad si politisti locali din municipiu, au desfasurat, in dupa-amiaza zilei de ieri, 13 aprilie 2022, o actiune de amploare, in zona cunoscuta cu denumirea populara "Raczfertaly".Mai mult de 160 de persoane au fost legitimate, 93 de vehicule verificate; retinute 4 permise de conducere si retrase 7 certificate de inmatriculare, fiind aplicate 59 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 19.000 de lei.In cadrul ... citeste toata stirea