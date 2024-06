Razie pe soselele din judet. Vezi cate persoane au fost testate pentru consum de alcool si droguri

In ultimele 24 de ore, politistii rutieri au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecinte grave, precum si pentru constientizarea pericolelor la care se expun soferii, prin nerespectarea regulilor de circulatie.Ca urmare a neregulilor constatate, au fost sanctionati 99 de participanti la trafic, cu amenzi in valoare totala de aproximativ 43.600 de lei. Dintre acestia, 37 au depasit viteza legala de deplasare, punand in ... citește toată știrea