Razvan Cadar: "Ne dorim ca institutiile care gestioneaza situatiile de urgenta sa dispuna de aparatura si tehnologie cat mai performante"

In cadrul discutiilor bilaterale din Comisia Mixta Arad-Bekes, astazi s-a desfasurat sedinta subcomisiei de prevenire a riscurilor si managementul dezastrelor. Scopul intalnirii a fost realizarea unui schimb de experienta, in special la nivelul institutiilor care gestioneaza situatiile de urgenta, managementul dezastrelor si prevenirea riscurilor."Acest domeniu, al gestionarii situatiilor de urgenta si al protectiei civile, este foarte important, mai ales in contextul actual, atat sanitar, cat ... citeste toata stirea