Recensamant 2021 - rezultate provizorii: Aradul are o populatie relativ tanara, activa, iar nivelul de scolarizare este peste media nationala

Institutul National de Statistica a dat publicitatii noi date provizorii cu privire la Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021 desfasurat insa anul trecut.Potrivit datelor preliminare, populatia rezidenta a Romaniei este de 19.053.815 persoane, in scadere cu 1,1 milioane locuitori fata de recensamantul precedent, care a avut loc in octombrie 2011. Majoritatea populatiei rezidente este de sex feminin si 9.808.300 de persoane, reprezentand 51,5% din total si traieste in mediul urban 9.941. ... citeste toata stirea