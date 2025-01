Receptie la finala pentru retele de apa din Arad

In 21 ianuarie a.c. a avut loc semnarea procesului verbal de receptie finala pentru lucrarile executate in cadrul CL1 Reabilitare retele apa in Municipiul Arad si aductiune in localitatea Fantanele, demarate in cadrul Proiectului CCI Nr. 2009RO161PR001/19314 - Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arad si incheiate in cadrul Proiectului Cod SMIS 2014+ 106974 Fazarea proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Arad. ... citește toată știrea