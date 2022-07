Recomandari pentru perioada caniculei

Judetul Arad a intrat de marti, 26 iunie 2022, sub atentionarea meteorologica cod portocaliu de canicula.In conditiile in care disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati, se recomanda adoptarea unui minim de masuri pentru protejarea cetatenilor de efectele caniculei, dupa cum urmeaza:- Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, in ... citeste toata stirea