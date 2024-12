Reducerea aportului de zahar din alimentatia noastra

In societatea moderna, consumul de zahar a crescut semnificativ, iar acest lucru a dus la o serie de probleme de sanatate, inclusiv obezitatea, diabetul de tip 2 si alte boli cardiovasculare. Tot mai multi specialisti in nutritie si sanatate publica subliniaza importanta reducerii aportului de zahar in alimentatia zilnica. In acest articol, vom explora motivele pentru care este important sa reducem consumul de zahar, cum sa facem acest lucru si care sunt beneficiile unei alimentatii cu mai ... citește toată știrea