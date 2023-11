Un demers artistic interesant si provocator ajunge in fata tinerilor spectatori din Timisoara, incepand cu mijlocul lunii noiembrie. Este vorba despre un proiect teatral intitulat Relatii.Reactii.Reflectii si initiat de Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad.Acesta are doua componete. Prima este un spectacol produs de Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, in parteneriat cu Teatrul German de Stat Timisoara si cu Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely. Acesta abordeaza teme de interes pentru adolescenti si ... citeste toata stirea