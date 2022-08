Restaurare intarziata de criza de profesionisti

ARAD. Un turn din lemn sta de ani de zile in fata Catedralei Ortodoxe Vechi din Arad. Ar fi trebuit sa fie montat de mult, in timp ce la al doilea nici nu au inceput lucrarile. Totul din cauza lipsei de specialisti cu care se confrunta judetul si in domeniul constructiilor, la fel ca in multe alte domenii.Termen de trei luniReprezentantii Catedralei ne-au declarat ca au ramas fara specialisti in restaurarea monumentelor istorice, iar lucrarile incepute in noiembrie 2020 nu au putut avansa ... citeste toata stirea