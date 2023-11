In vederea organizarii in conditii de siguranta a evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, Comisia de Sistematizare a Circulatiei a avizat favorabil restrictionarea circulatiei vehiculelor pe traseul Podgoria - Piata Arenei, atat miercuri 29.11.2023, intre orele 11:00 - 14:00, cat si vineri, 01.12.2023, in acelasi interval orar.Defilarea cu tehnica din dotare a detasamentelor: Batalionului 191 Infanterie Colonel "Radu ... citeste toata stirea