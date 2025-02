Retinut pentru furtul mai multor butelii

In urma investigatiilor efectuate de politistii Sectiei 1 Vlaicu, a fost identificat un aradean de 35 de ani.Din cercetari, a reiesit ca cel in cauza, in noaptea de 13 spre 14 februarie 2025, in intervalul orar 21:00-03:00, ar fi sustras 11 butelii de gaz, dintr-o societate comerciala de pe ... citește toată știrea