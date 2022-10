Un tanar de 24 de ani, din Zabrani, a fost retinut pentru savarsirea mai multor infractiuni, in noaptea de 11/12 octombrie a.c..Din cercetari, a reiesit ca cel in cauza ar fi patruns, prin distrugerea usii de acces, intr-un supermarket din Zabrani, de unde ar fi sustras un pachet de tigari. In aceeasi noapte, tanarul ar fi distrus luneta unui autoturism parcat, ar fi spart geamul unui local si ar fi incendiat anexa unui imobil, ... citeste toata stirea