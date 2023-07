Conform datelor publicate de Ministerul Educatiei, in judetul Arad au fost inscrisi in examen 2.770 de candidati, din care 2.603 au fost prezenti la toate probele de examen la care au fost inscrisi. 167 au fost absenti, iar 3 dintre ei au fost eliminati din examen. 821 de candidati au fost respinsi, obtinand medii mai mici de 6 sau note mai mici de 5 la cel putin una dintre probe.Dintre candidatii respinsi, 58 au avut medii intre 5 si 5,49, iar alti 159 au avut medii intre 5,5 si 5,99. In ... citeste toata stirea