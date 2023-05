Rhododendronul, este o planta fascinanta care ne incanta cu frumusetea sa. Acest arbust face parte din familia Ericaceae, in care se regasesc si alte plante remarcabile precum afinul, afinul de munte si camelia.Exista aproximativ 1000 de specii diferite de rhododendron, variind in dimensiune, forma si culoare. Desi radacinile sale se afla in principal in sudul si estul Asiei, acest arbust uimitor poate fi intalnit si in Europa, America de Nord si alte regiuni ale lumii. Desi este adesea ... citeste toata stirea