Ridichea neagra: beneficii si utilizari

Ridichea neagra, a fost utilizata in trecut atat ca aliment, cat si ca remediu naturist . Desi nu este una dintre cele mai populare legume, ridichea neagra ofera numeroase beneficii pentru sanatate si proprietati terapeutice pentru organism.Exista doua soiuri de ridiche neagra, ridichea de primavara si ridichea de iarna, diferentiate de perioada anului in care sunt recoltate. Ridichile de primavara sunt mici, se maturizeaza rapid si sunt culese devreme, in timp ce ridichile de iarna sunt mai ... citește toată știrea