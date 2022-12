Riscurile legate de activitatea profesionala, in atentia inspectorilor de munca

Cancerul constituie una dintre cele mai mari probleme de sanatate de la locurile de munca din Europa si din intreaga lume. Conform informatiilor de pe site-ul Agentiei Europene pentru securitate si sanatate in munca (EU - OSHA), se estimeaza ca, in 2015, acesta a stat la baza a 53 % din totalul deceselor asociate muncii, inregistrate in Uniunea Europeana si in alte tari dezvoltate.Avand in vedere faptul ca agentii chimici cancerigeni genereaza riscuri majore la adresa securitatii si a ... citeste toata stirea