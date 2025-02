Robot Team Alpha - mandria Liceului Special "Sfanta Maria" Arad (FOTO)

Clubul Liceului Special "Sfanta Maria" Arad a gazduit ieri, 12.02.2025, un eveniment de promovare a echipei de robotica "Robot Team Alpha", echipa participanta la concursurile de robotica organizate de Asociatia Natie prin Educatie - First Tech Challenge Romania.A fost o demonstratie live, in care membrii echipei au expus valorile FTC (First Tech Challenge - cel mai important program dedicat tinerilor pasionati de stiinta, tehnologie, inginerie, matematica si antreprenoriat, sub umbrela unor ... citește toată știrea