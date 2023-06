"Joi, 29 Iunie 2023, la ora 20.00, pe scena special amenajata a Strandului Neptun din Arad, orchestra simfonica si corul academic ale Filarmonicii din Arad, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu, dirijorul corului fiind Robert Daniel Radoias, au concertat in proiectul ce imbina muzica clasica cu muzica rock, sub denumirea sugestiva, Cargo-Clasic!Proiectul a fost initiat in anul 2022 si a avut premiera in cadrul evenimentului cultural - filantropic Balul Comunitatii ... citeste toata stirea