ARAD. Stirile zilei de la UTA vin in dreptul a doi jucatori. Unul din ei, Marko Roganovic nu a mai suportat sa stea degeaba la Arad si a solicitat conducerii rezilierea contractului. Asta si dorea UTA, iar cele doua parti s-au despartit, azi, pe cale amiabila. De fapt, jucatorul a fost foarte corect si nu a solicitat niciun ban in plus, asa cum cer altii: salarii pe mai multe luni ramase din contract.Probele in atacDin pacate, Mircea Rednic va avea mari ... citeste toata stirea